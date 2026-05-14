Франция сняла часть ограничений с лайнера Ambition после вспышки гастроэнтерита

Круизный лайнер Ambition, стоявший на якоре во французском Бордо, частично сняли с карантина после вспышки желудочно-кишечной инфекции среди пассажиров. Ограничения ввели французские власти в качестве меры предосторожности.

На борту находились 1233 пассажира и 514 членов экипажа. Большинство туристов – граждане Великобритании и Ирландии. Компания-оператор Ambassador заявила, что тяжёлых случаев заболевания не зафиксировано, и судно сможет продолжить рейс в обычном режиме. При этом на лайнере сохраняются усиленная санитарная обработка, медицинское наблюдение и изоляция заболевших.

[Рэймонд Томпсон, пассажир из Белфаста]:

«Все люди с симптомами оставались в своих каютах. Персонал заботился о них: приносил воду и еду. После этого всё упаковывали в специальные пакеты, оставляли за дверью и затем правильно утилизировали или очищали. Так что всё было хорошо».

11 мая на борту умер 92-летний британский пассажир. Это произошло во время остановки судна в Бресте на западе Франции. Власти сообщили, что причиной стала остановка сердца, и смерть не связана со вспышкой инфекции.

Французские санитарные службы также заявили, что нет оснований связывать ситуацию на Ambition со вспышкой хантавируса на другом круизном судне – MV Hondius, которое ранее следовало между Аргентиной и Канарскими островами.

