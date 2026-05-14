Трамп в Пекине заявил о «лучших отношениях» США и Китая

Дональд Трамп заявил, что отношения США и Китая будут «лучше, чем когда-либо прежде». Об этом американский..
Дата загрузки: 2026-05-14
Дональд Трамп заявил, что отношения США и Китая будут «лучше, чем когда-либо прежде». Об этом американский президент сказал на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
Визит Трампа в Китай продлится три дня. Это его первая поездка в страну с 2017 года. Главная цель переговоров – сохранить хрупкое торговое перемирие между двумя крупнейшими экономиками мира и обсудить новые сделки по сельхозпродукции и самолётам.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Мы с вами знаем друг друга уже давно. На самом деле это самые долгие отношения между лидерами наших стран за всё время. Для меня это честь. У нас были прекрасные отношения. Когда возникали трудности, мы их решали. Я звонил вам, вы звонили мне. Люди не знают, но всякий раз, когда появлялась проблема, мы очень быстро её решали».
На встрече также обсуждают войну с Ираном и американские поставки оружия Тайваню.
Отдельное внимание на саммите привлёк первый личный контакт госсекретаря США Марко Рубио с китайскими чиновниками, которые ранее участвовали в введении санкций против него.
Пекин ввёл ограничения против Рубио ещё в 2020 году после его критики в адрес политики КНР в Синьцзяне, Гонконге и в отношении одной из репрессируемых в Китае религиозных групп. Однако после назначения Рубио главой Госдепа китайские власти изменили написание одного иероглифа в его имени, чтобы формально показать, что ограничения касались «другого Рубио».
Перед визитом Трампа Вашингтон также усилил давление на Китай и Иран: США ввели санкции против китайских и гонконгских компаний, которые, по данным американского Минфина, помогали Ирану закупать компоненты для дронов Shahed и баллистических ракет, а также против структур, участвовавших в поставках иранской нефти в Китай через сеть компаний в Гонконге, ОАЭ и Омане.
Короткая ссылка на эту страницу: