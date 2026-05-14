В Марокко нашли тело второго пропавшего военного США

Тело второго пропавшего без вести американского военнослужащего обнаружили в Морокко в результате длительной поисково-спасательной операции. Об этом сообщили армия США и Королевские вооруженные силы Марокко.
Двое солдат – первый лейтенант Кендрик Ламонт Кей-младший и 19-летняя Мария Симон Коллингтон, член экипажа противовоздушной и противоракетной обороны артиллерийского полка, пропали без вести возле скалы во время учений у мыса Драа 2 мая.
Учения называются «Африканский лев». Это крупнейшие совместные учения Африканского командования США между американскими войсками, союзниками по НАТО и африканскими странами-партнерами. Основная их часть проходит в Марокко. В них задействовано около 5000 военнослужащих более чем из 40 стран.
Поиски пропавших солдат вели на территории площадью более 40 тысяч квадратных километров Участвовало более 1000 американских и марокканских военнослужащих и гражданских лиц.
Тело мужчины нашли ещё 9 мая.
Тело женщины извлекли 12 мая из прибрежной пещеры примерно в 500 метрах от места, где военные пропали без вести, говорится в заявлении армии США.
Что стало причиной их смерти, пока не сообщают. Ранее звучали предположения, что военные могли сорваться со скал в океан во время прогулки после завершения дневной части учений.
