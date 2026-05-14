В библиотеке в Риме нашли редкую копию старейшего известного стихотворения на древнеанглийском языке

Необычную находку сделали в Национальной центральной библиотеке в Риме. Исследователи обнаружили здесь рукописную копию IX века «Гимна Кэдмона». Это старейшее известное стихотворение, написанное на древнеанглийском языке.

Гимн восхваляет Бога за сотворение мира. Автором считается пастух из Уитби. Он жил более 1300 лет назад.

Эксперты говорят, что стихотворение положило начало английской литературе. Оно сохранилось, поскольку монах Беда Достопочтенный включил его в «Церковную историю народа англов», изложенную в пяти книгах.

Эту рукопись много копировали, особенно в Средневековье. Сохранилось почти 200 экземпляров. Две самые ранние копии сделали в VIII веке. Одна хранится в Кембридже, другая – в Санкт-Петербурге.

[Марк Фолкнер, литературовед из Тринити-колледжа]:

«Беда явно очень интересовался гимном Кэдмона. Он включает его в текст, но не приводит его на английском языке».

Беда Достопочтенный записал гимн на латыни, а в копии «Церковной истории народа англов», найденной в римской библиотеке, он записан на древнеанглийском языке. Переписал исторический труд Беды монах из аббатства Нонантола в Италии в IX веке. Позже рукопись пропала и долго считалась утерянной.

Недавно римская библиотека обнаружила её в архивах, затем оцифровала и выложила в свободный доступ. Цифровую версию решили изучить исследователи из Тринити-колледжа в Дублине.

[Элизабетта Магнанти, сотрудница Тринити-колледжа в Дублине]:

«Мы нашли гимн и были крайне удивлены, просто потеряли дар речи и не могли поверить глазам, увидев его. Ещё больше нас поразило то, что этот текст (на древнеанглийском языке) находился внутри основного латинского текста. Это на самом деле необычно».

Теперь учёные из Дублина приехали в столицу Италии, чтобы полистать рукопись и увидеть древний текст собственными глазами.

Национальная центральная библиотека в Риме намерена оцифровать ещё тысячи редких книг, чтобы открыть к ним доступ для людей всего мира.

