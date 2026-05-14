Заповедник в ДР Конго заботится об осиротевших бонобо

Это единственный в мире заповедник для осиротевших детёнышей бонобо, или карликовых шимпанзе. Он находится на окраине Киншасы в ДР Конго.

Мишелин работает здесь больше 20 лет. Она заменяет детёнышам маму – кормит из бутылочки, играет с ними и воспитывает.

[Мишелин Нзонзи, сотрудница заповедника]:

«Моя работа – защищать осиротевших детёнышей. Они часто попадают к нам в шоковом состоянии, поскольку браконьеры убивают их матерей ради мяса. Детёнышам нужна поддержка. Им надо быть на руках, чтобы чувствовать себя в безопасности, как детям, потерявшим родителей».

Подросших обезьян интегрируют в группы взрослых сородичей. В редких случаях после тщательной подготовки выпускают в дикую природу.

Бонобо обитают только в ДРК. В 80-х годах прошлого века насчитывалось примерно 100 000 особей. Теперь их в пять раз меньше. Главная угроза – браконьерство. Взрослых животных убивают на мясо. Детёнышей забирают домой, чтобы вырастить и после этого тоже убить.

[Арсен Мадимба, сотрудник заповедника]:

«Поскольку это запрещено, мы работаем в партнёрстве с полицией и инспекторами по охране окружающей среды – патрулируем территорию и конфисковываем детёнышей, которых люди держат дома. Именно этих бонобо мы привозим сюда».

Эксперты говорят, что бонобо особенно нуждаются в эффективной охране, поскольку этот вид медленно размножается. Самка приносит только одного детёныша раз в 5-6 лет.

[Арсен Мадимба, сотрудник заповедника]:

«Жертвами браконьерства становятся не только бонобо. Многие животные погибают. Но проблема с бонобо в том, что их больше нигде нет. Они встречаются только в ДРК. Поэтому их численность сильно сокращается».

Конголезцы должны получать лицензию на охоту на диких животных, но убийство обезьян и торговля их мясом запрещены, в том числе и для того, чтобы предотвратить распространения зоонозных заболеваний, таких как Эбола.

Сотрудники заповедника ведут разъяснительную работу среди населения в надежде защитить бонобо. А эксперты напоминают, что в традиционной конголезской кухне много богатых витаминами вегетарианских и рыбных блюд.

