Заповедник в ДР Конго заботится об осиротевших бонобо

Это единственный в мире заповедник для осиротевших детёнышей бонобо, или карликовых шимпанзе. Он находится на окраине Киншасы в ДР Конго.
Мишелин работает здесь больше 20 лет. Она заменяет детёнышам маму – кормит из бутылочки, играет с ними и воспитывает.
[Мишелин Нзонзи, сотрудница заповедника]:
«Моя работа – защищать осиротевших детёнышей. Они часто попадают к нам в шоковом состоянии, поскольку браконьеры убивают их матерей ради мяса. Детёнышам нужна поддержка. Им надо быть на руках, чтобы чувствовать себя в безопасности, как детям, потерявшим родителей».
Подросших обезьян интегрируют в группы взрослых сородичей. В редких случаях после тщательной подготовки выпускают в дикую природу.
Бонобо обитают только в ДРК. В 80-х годах прошлого века насчитывалось примерно 100 000 особей. Теперь их в пять раз меньше. Главная угроза – браконьерство. Взрослых животных убивают на мясо. Детёнышей забирают домой, чтобы вырастить и после этого тоже убить.
[Арсен Мадимба, сотрудник заповедника]:
«Поскольку это запрещено, мы работаем в партнёрстве с полицией и инспекторами по охране окружающей среды – патрулируем территорию и конфисковываем детёнышей, которых люди держат дома. Именно этих бонобо мы привозим сюда».
Эксперты говорят, что бонобо особенно нуждаются в эффективной охране, поскольку этот вид медленно размножается. Самка приносит только одного детёныша раз в 5-6 лет.
[Арсен Мадимба, сотрудник заповедника]:
«Жертвами браконьерства становятся не только бонобо. Многие животные погибают. Но проблема с бонобо в том, что их больше нигде нет. Они встречаются только в ДРК. Поэтому их численность сильно сокращается».
Конголезцы должны получать лицензию на охоту на диких животных, но убийство обезьян и торговля их мясом запрещены, в том числе и для того, чтобы предотвратить распространения зоонозных заболеваний, таких как Эбола.
Сотрудники заповедника ведут разъяснительную работу среди населения в надежде защитить бонобо. А эксперты напоминают, что в традиционной конголезской кухне много богатых витаминами вегетарианских и рыбных блюд.
