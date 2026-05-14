Фрагмент лестницы Эйфелевой башни выставят на аукцион

Эти ступени – часть парижской истории. Когда-то по ним поднимались на Эйфелеву башню. Им уже 137..

Эти ступени – часть парижской истории. Когда-то по ним поднимались на Эйфелеву башню. Им уже 137 лет. Теперь фрагмент лестницы знаменитого сооружения выставят на аукцион в Париже.

Эйфелева башня открылась в 1889 году. В 1983-м управляющая компания решила её модернизировать – 160 метров лестницы заменили лифтами.

[Сабрина Долла, сотрудница аукционного дома Artcurial]:

«Из этих 160 метров вырезали 20 секций, и это первая секция, проданная тогда на аукционе. Её приобрёл французский бизнесмен. Он 40 лет хранил этот фрагмент на крытом складе, что объясняет (идеальное) состояние лота».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Эйфелеву башню возвели за два года, два месяца и пять дней. На строительство ушло более 18 000 металлических деталей и 2,5 миллиона заклёпок.

Сооружение высотой 330 метров строили как временное. Оно предназначалось для Всемирной выставки 1889 года. Однако башню оставили, и она превратилась в знаковую достопримечательность Парижа. Ежегодно на неё поднимаются семь миллионов туристов.

[Сабрина Долла, сотрудница аукционного дома Artcurial]:

«Ажиотаж вокруг лестницы объясняется тем, что Эйфелева башня символизирует Париж, Францию. Это также связано с личной историей, воспоминанием, поездкой. Это не что-то конкретное; обычно это вызывает в памяти какую-то ассоциацию, что-то романтическое».

Фрагмент лестницы состоит из 14 ступеней. Его высота – 2,75 метра. Оценочная стоимость – 120-150 тысяч евро. Аукцион пройдёт 21 мая.

Короткая ссылка на эту страницу: