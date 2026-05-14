Учёные: искусство может замедлять старение

Регулярное увлечение искусством и культурой может замедлить старение организма. К такому выводу пришли учёные из Университетского колледжа Лондона. Они выяснили, что люди, которые часто посещают выставки, читают книги или слушают музыку, биологически моложе тех, кто почти не увлекается культурой.

Исследователи изучили данные более трёх с половиной тысяч взрослых британцев. Они анализировали образ жизни участников, а также образцы их крови, чтобы определить так называемый биологический возраст по изменениям ДНК, связанным со старением.

По словам исследователей, искусство помогает снижать уровень стресса и влияет на процессы в организме, связанные с воспалением и работой иммунной системы. Всё это отражается на механизмах старения клеток.

[Дейзи Фанкорт, эпидемиолог]:

«Физиологические процессы и гормоны влияют на то, какие участки нашей ДНК подвергаются процессу метилирования – своеобразной «маркировке», из-за которой ДНК становится сложнее считывать. Есть определённые закономерности такого метилирования, которые появляются с возрастом. По ним можно определить, биологически человек старше или моложе своего возраста».

Авторы исследования говорят, что учли уровень дохода, образование, место проживания и образ жизни участников. Они пришли к выводу, что у людей, регулярно вовлечённых в культурную жизнь, темпы старения примерно на четыре процента ниже. В среднем их биологический возраст оказался почти на год меньше.

[Дейзи Фанкорт, эпидемиолог]:

«Для сравнения, это сопоставимо с эффектом регулярной физической активности или отказа от курения».

Авторы исследования считают, что искусство не стоит воспринимать только как роскошь или развлечение. По их мнению, культурная жизнь может быть частью профилактики проблем со здоровьем и эмоционального выгорания.

