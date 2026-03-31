150 пасхальных кроликов в день: шоколадная фабрика в Баварии готовится к празднику

Пасхальные кролики один за другим появляются на этой шоколадной фабрике в баварском городке Гармиш-Партенкирхен. Здесь начинают готовиться к празднику задолго до его начала. По сути, производство шоколадных Санта-Клаусов плавно перетекает в изготовление символов Пасхи.

[Линус Кэссер, владелец фабрики Chocolaterie Amelie]:

«Мы обсуждаем что и сколько будем делать, а уже в середине февраля начинается производство».

На фабрике делают по 100-150 пасхальных кроликов в день. Гармиш-Партенкирхен – это горнолыжный курорт, окружённый Баварскими Альпами. Здесь много туристов, так что спрос на шоколадных кроликов есть постоянно.

Впрочем, доходы владельца фабрики падают. Стоимость сырья растёт, но он не хочет компенсировать разницу за счёт зарплаты сотрудников. Также не хочет сильно поднимать цену на изделия.

[Линус Кэссер, владелец фабрики Chocolaterie Amelie]:

«И чего мы точно не хотим, так это идти на компромисс в вопросе качества. Так что наша прибыль постоянно уменьшается».

Подорожание сырья – это последствия войны в Персидском заливе. Они бьют по компаниям по всему миру. Особенно сильно это сказывается на Европе, где цены на энергоносители уже намного выше, чем в других регионах.

Тем не менее жизнь течёт своим чередом, и люди готовятся к Пасхе. Католики будут отмечать её 5 апреля.

Пасхальный кролик – это символ религиозного праздника в культурах некоторых стран Западной Европы, а также Канады и США. Считается, что он приносит пасхальные яйца. Затем родители прячут их в доме, чтобы потом их искали дети.

