Подводный робот с «глазами» и «ушами» поможет спасать коралловые рифы

Это любознательный подводный робот CUREE. Он парит над коралловыми рифами, прислушиваясь к звукам и выискивая морских обитателей. Его задача – найти среди рифов места с наибольшим биоразнообразием.

Аппарат разрабатывают исследователи из Океанографического института Вудс-Хоул. Они хотят лучше изучить находящуюся под угрозой экосистему.

Поскольку рифов в океане много, учёным не под силу досконально исследовать всё. Подводный робот определит районы, где обитает больше всего морских существ и составит подробную карту.

[Сет Маккаммон, исследователь]:

«CUREE будет использовать камеры для картографирования. Таким образом, акустические данные направят его к горячей точке, а затем вступит в действие система машинного зрения. Так робот определит точное число рыб, а также – размеры пространства её обитания, причём с точностью до сантиметра. Это даст биологам отличную карту, показывающую, где нужно проводить более целенаправленные исследования».

Для сбора визуальных и звуковых данных устройство использует камеры и гидрофоны. При этом оно работает автономно – наблюдает за морскими обитателями и составляет 3D-карту рифов.

Исследователи говорят, что такой подводный робот не только облегчит изучение морской экосистемы, но и поможет сэкономить огромные средства.

Аппарат находится на ранних стадиях разработки, но, возможно, уже скоро начнёт участвовать в научных миссиях.

