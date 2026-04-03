Шоколадные яйца, вдохновленные творениями Антонио Гауди, представили в Барселоне

Гигантские шоколадные пасхальные яйца украсили «Зал ста колонн» в знаменитом парке «Гуэль» в Барселоне. Каждое вдохновлено творениями Антонио Гауди.

Известный архитектор создал этот парк в начале прошлого века. Открытие состоялось в 1926 году. Так что выставка посвящена столетнему юбилею парка и называется «Гауди в шоколаде».

[Анита, жительница Барселоны]:

«Мне нравится шоколад, нравится Гауди и нравится солнце в Барселоне. Здесь очень приятное место». [Адриана, туристка из Чехии]:

«Думаю, дело ещё и в деталях. Это изумительно. Выглядит прекрасно».

Шоколадные яйца созданы лучшими барселонскими кондитерами. Один из них украсил своё творение копией мозаичной саламандры, которая очень нравилась Гауди. Также среди экспонатов есть яйцо, вдохновлённое зданием сторожки.

В целом здесь представлено десять изделий. Все участвуют в конкурсе. Лучшее займёт место в Барселонском музее шоколада.

Остальные творения будут использовать для церемонии символического разбивания пасхального яйца, которую проведут барселонские школьники. Осколки шоколадных изделий съедят.

