Более 100 человек погибли в Индии в результате шторма

Более 100 человек погибли в самом густонаселённом индийском штате Уттар-Прадеш в результате непогоды.

Шторм обрушился на регион с дождём и градом 13 мая.

[Хришикеш Бхаскар Яшод, госсекретарь по помощи штату Уттар-Прадеш]:

«Число погибших достигло 104 человек. Основная причина смертей – шторм. Некоторые погибли по рухнувшими стенами, другие – под упавшими деревьями».

Погибшие есть в десяти районах. При этом больше всего пострадал район вокруг индуистского паломнического города Прайяградж.

Повреждено около 90 домов и уничтожено 114 голов скота. Также десятки людей получили телесные повреждения и доставлены в больницы.

[пострадавший]:

«Мы, рабочие, были на высоте не менее 15 метров над землей, и под нами был жестяной сарай. После того, как мы поднялись ещё выше, на нас обрушился шторм, и мы упали с 25-метровой высоты».

Такая непогода в этом северном штате – обычное явление в жаркий сезон с марта по июнь. Потом муссонные дожди приносят облегчение от зноя и гроз, но вместе с этим могут начаться смертоносные наводнения.

