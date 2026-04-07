Одна из последних традиционных фабрик соевого соуса в Гонконге – под угрозой закрытия

Одна из последних традиционных фабрик соевого соуса в Гонконге оказалась под угрозой закрытия из-за масштабного строительства. Власти уже изъяли землю, где работает предприятие, и готовят территорию под проект «Северный мегаполис».

Фабрика более 80 лет производит соевый соус по классической технологии. Процесс занимает до шести месяцев и включает естественную ферментацию под солнцем. Часть продукции поставляется в рестораны и на экспорт.

Компания была основана в 1945 году. Сейчас на производстве работают около 50 человек. Большинство из них – сотрудники с многолетним стажем. Ранее в этом районе было шесть подобных фабрик. Но остальные уже закрылись или переехали.

Владелец предприятия – представитель третьего поколения владельцев семейного бизнеса. Он пытается найти новое место. Главная сложность в том, что для ферментации необходимо иметь много открытого пространства с достаточным количеством солнечного света.

[Джек Понг, владелец фабрики]:

«Мы по-прежнему следуем древнему методу, вероятно, тому самому способу, которым соевый соус делали тысячи лет назад. Особенность в том, что мы используем бактерии, существующие в природе, и даём им пройти долгий процесс ферментации, поэтому наш соус получается более насыщенным и сложным по вкусу».

Мастер производства соевого соуса Чан Хокпин работает на фабрике много десятилетий. Он отвечает за ключевой этап приготовления – варку соуса для стерилизации и достижения нужной консистенции.

[Чан Хокпин, мастер приготовлению соевого соуса]:

«Каждый этап важен. Сначала соевые бобы нужно тщательно сварить. Если они плохо приготовлены, их вкус не раскроется. Затем идёт ферментация. Она должна пройти правильно, иначе бактерии погибнут. И, конечно, бобы должны ферментироваться под солнцем. Именно это делает соевый соус качественным».

Несмотря на давление со стороны застройщиков, предприятие продолжает работу. Владельцы намерены сохранить бизнес как можно дольше и надеются найти новое место.

