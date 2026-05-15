Боливийские шахтёры устраивают беспорядки и требуют отставки президента

Дата загрузки: 2026-05-15
Боливийские шахтёры в Ла-Пасе устроили беспорядки. Они пытались штурмовать здание правительства, забрасывали полицейских камнями и взрывали динамитные шашки. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.
Демонстранты сначала требовали субсидий на топливо, пересмотра условий контрактов и изменения правил горнодобывающей промышленности. Потом они отказались от диалога с правительством и стали требовать отставки президента Родриго Паса, который пришёл к власти только полгода назад.
[протестующий]:
«Уходи в отставку, или мы тебя выгоним. У тебя всего два варианта. Мы больше не будем выдвигать никаких требований».
[протестующий]:
«Нам не нужен диалог или что-то подобное. Нам нужна только отставка президента, независимо от обстоятельств».
Шахтёры угрожают вызвать своими протестами социальные потрясения, если президент не уйдёт с должности.
Эти беспорядки стали продолжением общенациональных протестов, длящихся уже две недели. Ранее фермеры протестовали против нового аграрного закона. В итоге его отменили, но демонстрации продолжились. С протестом выходили и сельские учителя, требуя повышения зарплаты.
Демонстранты также блокируют дороги, из-за чего в Ла-Пасе возник дефицит товаров первой необходимости, а в больницах не хватает медикаментов, в том числе кислорода.
Бывший президент Хорхе Туто Кирога предупредил, что Боливия оказалась в критической ситуации, поскольку беспорядки подрывают основы демократии.
Правоцентрист Родриго Пас одержал убедительную победу на выборах в прошлом году. Он пообещал провести реформы, которые выведут страну из худшего экономического кризиса за последние десятилетия.
Правительственные чиновники обвинили в разжигании беспорядков оппозицию и бывшего левого президента Эво Моралеса, который провоцировал протесты и против предыдущего президента Луиса Арсе.
Избрание Паса положило конец двум десятилетиям левого правления в Боливии.
