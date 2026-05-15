Боливийские шахтёры устраивают беспорядки и требуют отставки президента

Боливийские шахтёры в Ла-Пасе устроили беспорядки. Они пытались штурмовать здание правительства, забрасывали полицейских камнями и взрывали динамитные шашки. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.

Демонстранты сначала требовали субсидий на топливо, пересмотра условий контрактов и изменения правил горнодобывающей промышленности. Потом они отказались от диалога с правительством и стали требовать отставки президента Родриго Паса, который пришёл к власти только полгода назад.

[протестующий]:

«Уходи в отставку, или мы тебя выгоним. У тебя всего два варианта. Мы больше не будем выдвигать никаких требований».

[протестующий]:

«Нам не нужен диалог или что-то подобное. Нам нужна только отставка президента, независимо от обстоятельств».

Шахтёры угрожают вызвать своими протестами социальные потрясения, если президент не уйдёт с должности.

Эти беспорядки стали продолжением общенациональных протестов, длящихся уже две недели. Ранее фермеры протестовали против нового аграрного закона. В итоге его отменили, но демонстрации продолжились. С протестом выходили и сельские учителя, требуя повышения зарплаты.

Демонстранты также блокируют дороги, из-за чего в Ла-Пасе возник дефицит товаров первой необходимости, а в больницах не хватает медикаментов, в том числе кислорода.

Бывший президент Хорхе Туто Кирога предупредил, что Боливия оказалась в критической ситуации, поскольку беспорядки подрывают основы демократии.

Правоцентрист Родриго Пас одержал убедительную победу на выборах в прошлом году. Он пообещал провести реформы, которые выведут страну из худшего экономического кризиса за последние десятилетия.

Правительственные чиновники обвинили в разжигании беспорядков оппозицию и бывшего левого президента Эво Моралеса, который провоцировал протесты и против предыдущего президента Луиса Арсе.

Избрание Паса положило конец двум десятилетиям левого правления в Боливии.

