Руанда закрыла границу с ДР Конго из-за вспышки Эболы

Руанда закрыла ряд пограничных переходов на границе с Демократической Республикой Конго после новой вспышки Эболы.

Смертельно опасный вирус распространяется в восточных районах ДР Конго. Власти подтвердили случаи заражения в провинции Итури и городе Гома.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Речь идёт о редком штамме Бундибугио, для которого сейчас нет одобренной вакцины или специального лечения. По данным служб здравоохранения, зарегистрировано почти 400 предполагаемых случаев заболевания и более ста смертей.

Для многих жителей этого региона переход границы – часть повседневной жизни. Люди ходят в соседнюю страну на работу, в школы и банки.

При этом, после перехода Гомы под контроль повстанцев многие жители ДР Конго стали зависеть от услуг и работы в соседней Руанде.

[Люсьен Бухендва, житель ДР Конго]:

«Я в шоке, и думаю, я не единственный, кто отреагировал так. Решение приняли внезапно. Мы легли спать, а утром узнали, что границы закрыты».

[Мукенгерва Барабара, водитель мототакси]:

«Наши братья из Руанды каждый день приезжают сюда работать и зарабатывать на жизнь. Есть и конголезцы, которые едут искать работу в Руанде. Это помогает выживать семьям. Я хотел бы, чтобы власти приняли другие меры для защиты вместо закрытия границ».

Это уже семнадцатая вспышка Эболы в Демократической Республике Конго с момента обнаружения вируса в стране в 1976 году.

