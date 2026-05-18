Красная дорожка Каннского кинофестиваля вновь превратилась в главное светское событие вечера. Перед показами фильмов на набережной..

Белла Хадид и Кейт Бланшетт блистают на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Красная дорожка Каннского кинофестиваля вновь превратилась в главное светское событие вечера. Перед показами фильмов на набережной Круазет появились актёры, модели, музыканты и режиссёры.

Модель Белла Хадид вышла в серебристом платье с расшитым корсетом и длинным шлейфом. Её сопровождал брат – Анвар Хадид.

Актриса Джулианна Мур надела красное платье с открытыми плечами, а Кейт Бланшетт позировала в чёрном платье с ярким цветочным принтом вместе с командой фильма «Мэверик: эпические приключения Дэвида Лина».

На дорожку также вышли режиссёр Рон Ховард и команда документального фильма «Аведон», посвящённого легендарному фотографу Ричарду Аведону. Картина участвует в программе специальных показов фестиваля.

В конкурсной программе в этот день также состоялась премьера французского фильма «Другой день», который во Франции выходит под названием «Гаранс». Картину сняла режиссеёр Жанна Эрри. Главную роль исполнила Адель Экзаркопулос. Фильм рассказывает о внутреннем преображении и борьбе с алкогольной зависимостью.

Для Экзаркопулос Канны уже связаны с большим успехом. В 2013 году мировую известность актрисе принёс фильм «Жизнь Адель», который победил в основной конкурсной программе. Тогда впервые в истории специальную награду вручили и самой актрисе, и её партнерше по фильму Лее Сейду.

«Другой день» входит в число 22 фильмов, претендующих на главную награду конкурса.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

78-й Каннский кинофестиваль завершится 23 мая. В этот день жюри объявит обладателя главной награды фестиваля – «Золотой пальмовой ветви».

Короткая ссылка на эту страницу: