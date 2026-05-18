Зрелищное авиашоу провели ВВС Бразилии в Рио-де-Жанейро

Бесплатное авиашоу организовали ВВС Бразилии на территории Музея аэрокосмической техники в Рио-де-Жанейро. Военные самолёты выполнили фигуры высшего пилотажа.

В программу вошло и выступление знаменитой в Бразилии эскадрильи «Дым». Также прошло показательное выступление парашютистов.

Кроме того, гости мероприятия посетили интерактивную выставку, на которой представлены более 100 исторических и современных самолётов. Также организаторы провели образовательные мастер-классы.

[зритель]:

«Сюда стоит приехать. Авиашоу проходит каждый год. И это вдохновляет детей тоже стать пилотами». [зрительница]:

«Для меня это новое – первое знакомство с нашими бразильскими ВВС, их техникой и работой. Это уникальный опыт».

Хотя мероприятие бесплатное, гостям предлагают пожертвовать килограмм продуктов с длительным сроком хранения. Их раздают малообеспеченным людям.