Союзники экс-президента Моралеса устраивают беспорядки в Ла-Пасе

Сторонники экс-президента Боливии Эво Моралеса присоединились к протестам, которые длятся уже более двух недель. После шестидневного..

Сторонники экс-президента Боливии Эво Моралеса присоединились к протестам, которые длятся уже более двух недель. После шестидневного марша через Анды тысячи агрессивно настроенных людей вошли в Ла-Пас. Некоторые вооружены динамитом и рогатками. Полиция вынуждена применять слезоточивый газ.

Демонстранты требуют отставки президента Родриго Паса – первого консервативного лидера в Боливии за последние 20 лет.

Пас вступил в должность полгода назад. Приняв управление страной, он унаследовал самый тяжёлый за 40 лет экономический кризис.

Президент пытается пополнить запасы топлива, справиться с огромным дефицитом бюджета и решить проблему нехватки долларов США. Одновременно ему приходится успокаивать связанные с Моралесом влиятельные группы, которые могут саботировать работу правительства.

Протестующие не только устраивают беспорядки и вступают в стычки с полицией, но и блокируют ключевые автомагистрали. Такой способ давно стал главным оружием сторонников Моралеса, добивающихся своих целей.

В последние 16 дней эти баррикады парализовали движение тысяч грузовиков. В Ла-Пасе и других городах не хватает продовольствия, топлива и медикаментов.

Генеральный прокурор Боливии выдал ордер на арест Марио Арголло, лидера Центрального профсоюза боливийских рабочих. Его обвиняют в терроризме, преступном сговоре, публичном подстрекательстве к совершению преступлений и посягательстве на безопасность транспортных и общественных служб.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Моралес организовал протестный марш из своего убежища в отдалённых тропиках Боливии. Последние полтора года он скрывается в высокогорье, чтобы избежать ареста. Его обвиняют в сожительстве с 15-летней девушкой. Моралес утверждает, что дело политически мотивированно.

Между тем Аргентина по просьбе президента Боливии открыла гуманитарный воздушный мост, чтобы доставить людям товары первой необходимости.

Короткая ссылка на эту страницу: