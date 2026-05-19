Стрельба у мечети в Сан-Диего: подростки убили троих и покончили с собой

Три человека погибли в результате стрельбы у Исламского центра города Сан-Диего в Калифорнии. Это крупнейшая мечеть округа. Стрельбу открыли двое подростков.

Среди погибших – охранник центра и двое мужчин, которые находились рядом со зданием. Позже подозреваемых обнаружили мёртвыми в автомобиле неподалёку. Следователи считают, что они покончили с собой.

По данным следствия, нападавшим было 17 и 19 лет. Ранее в тот же день мать одного из подростков обратилась в полицию и сообщила, что её сын пропал, находится в тяжёлом эмоциональном состоянии и забрал из дома несколько единиц оружия. Также, по её словам, пропал семейный автомобиль.

Полиция Сан-Диего и ФБР расследуют произошедшее как возможное преступление на почве ненависти. При этом власти заявляют, что точный мотив нападавших пока не установлен.

После стрельбы из комплекса эвакуировали детей, посещавших дневную школу при исламском центре. Власти сообщили, что все они находятся в безопасности.

Имам и директор исламского центра говорит, что это стало тяжёлым ударом для общины.

[Таха Хассане, имам и директор Исламского центра]:

«Моя община скорбит. Мы никогда не ожидали, что такое может произойти. Но в то же время религиозная нетерпимость и ненависть, которые существуют в нашей стране, к сожалению, беспрецедентны».

Нападение произошло за неделю до мусульманского праздника Курбан-байрам и ежегодного хаджа в Мекку.

