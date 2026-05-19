Как индийцы ловят рыбу и очищают водоёмы от грязи

Дата загрузки: 2026-05-20
Десятки сельских жителей в индийском Кашмире вышли половить рыбу. Но это не просто рыбалка. Идя вброд, они корзинами черпают воду и захватывают ил и траву. Вполне возможно, попадётся и рыба, но главное не это.
[Хуршид, местный житель]:
«Во время этого люди очищают источник воды и ловят рыбу. В основном в этом любят участвовать дети. Им больше всех это нравится».
Очистка водоёмов таким способом – старинная традиция гималайского региона. Она сочетает в себе праздник и заботу о природе. В деревне Панзат такой фестиваль проводят ежегодно.
[Маулана, местный житель]:
«Это существует уже много веков. Наши предки так делали, и мы продолжаем».
Джамму и Кашмир известен живописными гималайскими вершинами, чистыми озёрами и водно-болотными угодьями. Здесь насчитывается примерно 700 озёр, но более 500 уже деградируют. Причина – в сточных водах и недостаточной очистке от ила и водорослей. Из-за этого качество воды ухудшается, и кроме того, её становиться меньше.
Местные жители говорят, что фестиваль рыбной ловли вдохновляет сообщество лучше защищать природные ресурсы.
