Как селфи превращаются в постоянно меняющийся цифровой портрет британцев

Для взрослых британцев создали приложение, которое превращает селфи в портреты. Карандашный рисунок выполняет искусственный интеллект.

Цифровой эскиз можно отправить в Национальную портретную галерею в Лондоне. Здесь все рисунки объединяют, и они становятся частью постоянно меняющегося произведения искусства. Каждый портрет демонстрируется несколько секунд, а затем сменяется следующим изображением.

Замысел принадлежит английской художнице Эс Девлин. Она запустила проект под названием «Национальный портрет». Суть в том, чтобы показать лица британцев и создать коллективное произведение искусства.

По мнению автора проекта, Великобритания становится политически раздробленной. Художница хочет, чтобы британцы чувствовали себя более сплочёнными.

В проекте могут участвовать все взрослые британцы. При желании свой портрет можно удалить.

Демонстрировать коллективное произведение искусства в Национальной портретной галерее будут до 27 октября.

