Как селфи превращаются в постоянно меняющийся цифровой портрет британцев

Дата загрузки: 2026-05-19
Для взрослых британцев создали приложение, которое превращает селфи в портреты. Карандашный рисунок выполняет искусственный интеллект.
Цифровой эскиз можно отправить в Национальную портретную галерею в Лондоне. Здесь все рисунки объединяют, и они становятся частью постоянно меняющегося произведения искусства. Каждый портрет демонстрируется несколько секунд, а затем сменяется следующим изображением.
Замысел принадлежит английской художнице Эс Девлин. Она запустила проект под названием «Национальный портрет». Суть в том, чтобы показать лица британцев и создать коллективное произведение искусства.
По мнению автора проекта, Великобритания становится политически раздробленной. Художница хочет, чтобы британцы чувствовали себя более сплочёнными.
В проекте могут участвовать все взрослые британцы. При желании свой портрет можно удалить.
Демонстрировать коллективное произведение искусства в Национальной портретной галерее будут до 27 октября.
