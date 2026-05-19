На Мальдивах продолжают искать тела четырёх итальянских дайверов, пропавших без вести 14 мая. К поисковой операции..

Гибель итальянских дайверов на Мальдивах: инструктор по дайвингу сомневается в токсичности кислорода

На Мальдивах продолжают искать тела четырёх итальянских дайверов, пропавших без вести 14 мая. К поисковой операции присоединились финские спелеодайверы.

Трагический инцидент произошёл в районе атолла Вааву. В погружении участвовали пять дайверов: четверо исследователей из Университета Генуи, а также инструктор по дайвингу. Все они не вернулись на судно, с которого погружались в океан. Тело инструктора обнаружили на глубине примерно 60 метров рядом с подводной пещерой.

Военные, участвующие в поисковой операции, считают, что дайверы начали исследовать пещеру и там погибли. Поиски пока сосредоточены в этом месте.

Некоторые эксперты полагают, что дайверы могли погибнуть из-за токсичного кислорода. На определённых глубинах он может менять свойства. С этим мнением не согласен инструктор по дайвингу Риккардо Гамбакорта, который обучал одну из пропавших без вести – Мюриэль Одданино.

[Риккардо Гамбакорта, инструктор по дайвингу]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Моё мнение таково, что под водой мог произойти неожиданный инцидент, а дайверы не предвидели такой ситуации. Говорят об отравлении кислородом, о чрезмерно высоком содержании кислорода в баллонах. Но я не верю, что это стало причиной».

Гамбакорта говорит, что Мюриэль была ответственной и скрупулёзной ученицей. По его мнению, важно понять, было исследование пещеры запланированным или же спонтанным решением.

Другие эксперты отмечают, что Индийский океан не такой спокойный, как Средиземное море. Там есть сильные течения, которые могут стать причиной гибели людей.

Короткая ссылка на эту страницу: