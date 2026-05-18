Зонд НАСА «Психея» успешно пролетел мимо Марса на пути к металлическому астероиду

Космический аппарат НАСА «Психея» успешно пролетел рядом с Марсом и получил гравитационное ускорение для дальнейшего полёта к одноимённому астероиду Психея, который находится между Марсом и Юпитером. Сближение произошло 15 мая на скорости почти 20 тысяч километров в час. Аппарат подошёл к Красной планете примерно на 4,5 тысячи километров.

Миссия стартовала в октябре 2023 года на ракете Falcon Heavy компании SpaceX. Главная цель экспедиции – металлический астероид Психея, который учёные считают возможным фрагментом ядра древней планеты.

Во время пролёта все научные приборы аппарата работали в штатном режиме. Камеры зонда передали новые изображения Марса, а специалисты НАСА использовали сближение для проверки и калибровки оборудования перед основной частью миссии.

[Дон Хан, сотрудник миссии «Психея»]:

«Гравитационный манёвр у Марса помог нам разогнаться и изменить плоскость орбиты. Орбита Земли вокруг Солнца и орбита астероида Психея отличаются примерно на три градуса. Изменить это только ракетой было бы очень дорого».

Учёные считают, что астероид Психея может состоять из металла на 30–60 процентов. Его изучение поможет понять, как формировались планеты на раннем этапе существования Солнечной системы.

[Либби Джексон, сотрудница Музея науки в Лондоне]:

«После формирования Солнечной системы остался этот кусок металла. Миллиарды лет он подвергался ударам, и теперь учёные считают, что он может быть очень похож на ядро нашей Земли».

После манёвра аппарат продолжил путь к поясу астероидов. Выход на орбиту Психеи запланирован на 2029 год. Миссия должна продлиться около двух лет.

Зонд размером с микроавтобус использует солнечно-электрическую тягу и ксеноновые двигатели. Полное завершение научной программы ожидается к концу 2030 года.

