Пыльная буря обрушилась на иракский Эн-Наджаф

Дата загрузки: 2026-05-20
На город Эн-Наджаф в Ираке обрушилась пыльная буря. Видимость снизилась до опасных показателей.
Эн-Наджаф находится на юге страны, в 160 километрах от Багдада.
В местных больницах – наплыв пациентов с затруднённым дыханием. Среди них много пожилых и страдающих хроническими заболеваниями.
[Хуссам Хайдер, врач]:
«Пыльная буря в Наджафе увеличила число случаев затруднения дыхания, особенно среди людей с астмой и хронической обструктивной болезнью лёгких. Эти люди не выдерживают таких условий. Мы готовы: принимаем их и предоставляем лечение. И они остаются под наблюдением, поскольку такие погодные условия могут ухудшить состояние даже здорового человека».
ООН включает Ирак в пять стран мира, наиболее уязвимых к изменению климата. По данным экологов, пыльные бури в Ираке превратились из сезонного погодного явления в хронический экологический кризис национального масштаба.
Пыльные бури возникают из-за опустынивания и деградации и почвы и из-за острой нехватки воды. Реки Тирг и Евфрат мелеют, а знаменитые месопотамские болота высыхают.
