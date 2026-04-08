Любители птиц стекаются в Брайант-парк в Нью-Йорке, чтобы увидеть американского вальдшнепа

Дата загрузки: 2026-04-08
В Нью-Йорке любители птиц вооружились биноклями, фотоаппаратами и мобильными телефонами и направились в Брайант-парк на Манхэттене. Здесь остановились на отдых американские вальдшнепы. У этих перелётных птиц сейчас сезонная миграция.
Американский вальдшнеп – это коренастая коротконогая птица с длинным клювом. Принадлежит семейству бекасовых. Наиболее активна ночью, так что днём увидеть её трудно. К тому же окрас позволяет ей буквально слиться с кустарниками.
Понаблюдать за американскими вальдшнепами в Брайант-парке приезжают со всей страны.
[Джино Саломоне, житель штата Милуоки]:
«Я приехал в Нью-Йорк по работе и три часа провёл в Брайант-парке, высматривая эту птицу. Сейчас их целых две. Приятно их видеть, и это того стоило. Я наслаждался каждой секундой».
[Джуди Райс, жительница Нью-Йорка]:
«Это особенное зрелище. И я рада, что это интересует и других людей».
Некоторые впервые видят эту птицу вблизи.
[Тиффани О’Брайен, жительница Лейк-Плэсида]:
«На самом деле я ничего не знаю об американском вальдшнепе, только то, что это перелётная птица. И я знаю, что этот парк – особенное маленькое убежище и место остановки для многих пернатых».
Американские вальдшнепы питаются беспозвоночными, в основном дождевыми червями. Поэтому много времени проводят на земле в поисках пищи. Предпочитают гнездоваться на востоке США и Канады, а на зимовку улетают на юг Соединённых Штатов.
Короткая ссылка на эту страницу: