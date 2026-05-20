Американского миссионера с Эболой доставили в Германию

Американского гражданина, заразившегося Эболой во время работы в ДР Конго, доставили в Германию для лечения. Речь идёт о медицинском миссионере Питере Стаффорде. Его поместили в специализированное инфекционное отделение университетской клиники «Шарите» в Берлине.

Между тем, в ДР Конго продолжается вспышка редкого штамма Эболы, который называется Бундибугио. По последним данным, число погибших превысило 130 человек. От вируса пока нет одобренной вакцины или специфического лечения.

Вместе с этим шесть человек, которые считаются контактными лицами высокого риска, также отправятся в Европу. Большинство из них поместят на карантин в Германии, ещё один поедет в Чехию.

Тем временем, в город Буниа на востоке ДР Конго прибыли медицинские грузы. Власти и гуманитарные организации пытаются сдержать распространение опасного вируса.

[Хела Схири, глава офиса ЮНИСЕФ в Бунии]:

«Груз весом 16 тонн включает средства для профилактики и контроля инфекции. Их доставят в медицинские центры и распределят в соответствии с потребностями в трёх городах: Монгбвалу, Буниа и Рвампара».

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. В США при этом считают риск распространения вируса внутри страны низким, однако уже ввели дополнительные ограничения для путешественников, прибывающих из ДР Конго, Уганды и Южного Судана.

