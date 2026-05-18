Поездки на роботакси Tesla в Техасе затягиваются на часы

Сервис роботакси Tesla испытывает серьёзные проблемы в городах Техаса, где компания недавно расширила работу. Тесты показали долгое ожидание машин, ограниченную доступность сервиса и ошибки в навигации.

В одном случае поездка, которая должна была занять около 20 минут, растянулась почти на два часа.

Сейчас сервис работает только в трёх городах Техаса – Далласе, Хьюстоне и Остине. При этом ещё летом прошлого года Илон Маск говорил, что роботакси будут доступны для половины населения США.

Аналитики отмечают, что расширение сервиса идёт медленнее ожиданий. Сам Маск теперь говорит о «более осторожном подходе», чтобы избежать аварий и жертв.

Эксперты также предупреждают об ограничениях технологии беспилотного вождения.

[Питер Стоун, профессор компьютерных наук]:

«Люди, по крайней мере пока, намного лучше справляются с неожиданными ситуациями и могут правильно реагировать в ситуациях, в которые раньше не попадали. А система на основе машинного обучения критически зависит от данных, на которых её обучали. Если возникает совершенно новая ситуация, программе реагировать гораздо сложнее, чем человеку».

Полиция Остина сообщает, что роботакси Tesla во время тестов в прошлом году регулярно превышали скорость примерно на пять миль в час.

С августа компания сообщила федеральным регуляторам о 15 авариях роботакси в Остине. Большинство обошлось без пострадавших, однако в одном случае человека доставили в больницу.

