Веганские продукты и ИИ-технологии: что показывают на выставке красоты в Марокко

Средства по уходу за кожей и волосами, а также инновации и технологии. В марокканской Касабланке открылась крупная выставка Cosmetista. Здесь можно найти целый ряд продуктов: от средств по уходу за кожей лица до детокс-шампуней и питательных масок.

Эксперты отмечают, что на рынке растёт интерес к терапевтическим продуктам, сочетающим красоту и здоровье.

Также прослеживается интерес к веганским продуктам. Потребители ищут более простых, менее химических формул.

[Валид Мади, представитель Goldery & More]:

«Десять лет назад люди больше интересовались органическими продуктами. Сегодня они все больше ориентируются на веганские продукты, стремясь избегать любых ингредиентов, которые могут навредить волосам или коже».

Местные фирмы предлагают ассортимент глиняных масок, чёрного мыла, натуральных скрабов и массажных масел для хаммамов.

Особый интерес вызывает и зона с азиатскими брендами. В частности из Южной Кореи. Их представители отмечают, что средствами по уходу за кожей лица всё больше интересуются мужчины.

[Чжи Ван Чун, представительница Epeul]:

«Рынок мужской косметики уже не развивается так, как раньше, потому что многие мужчины также используют продукты, традиционно предназначенные для женщин».

А это устройство для анализа кожи DermaView. Оно использует искусственный интеллект и мгновенно отображает результаты на экране.

[Нихад Аль-Хумани, представительница Specta]:

«Это новая технология, предлагающая полный анализ кожи, включая морщины, поры и кожные заболевания. Оно также помогает дерматологам, салонам красоты и аптекам, предоставляя подробную оценку состояния кожи».

Это 9-я выставка Cosmetista. Она собрала 135 международных экспонентов из Марокко, Италии, Франции, Польши, Эстонии, России, Южной Кореи и других стран.

