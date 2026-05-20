Климатологи предупредили о риске жары на матчах ЧМ-2026

Риск экстремальной жары

ЧМ-2026

Во время Чемпионата мира по футболу 2026 года в Северной Америке зрители могут столкнуться с экстремальной жарой. Об этом говорит исследование международной организации World Weather Attribution.

Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Матчи запланированы в 16 городах. Это первый в истории чемпионат мира, который примут сразу три страны, и первый, где число участников увеличено до 48 сборных.

Учёные анализировали климатические модели и погодные данные для городов, которые примут матчи. В работе использовался индекс тепловой нагрузки, который учитывает температуру, влажность, ветер и солнечное излучение.

[Джойс Кимутаи, климатолог World Weather Attribution]:

«На чемпионате мира по футболу ФИФА-2026 года примерно 25% игр пройдут в условиях, когда температура воздуха превысит 26 градусов Цельсия. Это означает, что, согласно рекомендациям, перерывы на охлаждение будут крайне необходимы. Ещё около пяти игр пройдут в условиях, когда температура воздуха превысит 28 градусов Цельсия, и в таких условиях играть практически небезопасно, поэтому нам следует подумать о переносе матчей».

В ходе исследования также сравнили условия будущего турнира с чемпионатом мира 1994 года, который проходил в США. Тогда в ряде городов во время матчей также фиксировалась экстремальная жара.

[Джойс Кимутаи, климатолог World Weather Attribution]:

«В этом исследовании мы сравнили вероятность и интенсивность подобных событий с теми, что были во время последнего чемпионата мира по футболу в США в 1994 году. Мы видим, что на большинстве стадионов риск превышения средней температуры в 26 градусов довольно высок».

По оценке авторов исследования, около четверти матчей могут проходить при температурах, требующих обязательных пауз для охлаждения игроков.

Также часть игр может пройти в зонах, где люди столкнутся с повышенным риском заболеваний от экстремальной жары.

