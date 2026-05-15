Черногория рискует летним сезоном из-за дорожных работ и дорогого топлива

Черногория начинает летний туристический сезон с серьёзными инфраструктурными проблемами. На побережье Адриатики продолжаются масштабные дорожные работы, а представители отрасли опасаются, что рост мировых цен на топливо может сократить поток туристов.

Туризм остаётся ключевой частью экономики страны. При этом хороших трасс, которые позволили бы добраться до главных курортов, в стране не хватает. Основная нагрузка ложится на авиатранспорт.

[Жарко Радулович, менеджер отеля]:

«Единственный способ быстро и легко попасть в Черногорию – самолётом. Сначала в аэропорт, а дальше – как Бог даст. Если топлива не будет или оно станет таким дорогим, как сейчас прогнозируют, это может серьёзно повлиять на туристические потоки и число посетителей».

В туристической отрасли говорят, что пока чартерные рейсы не отменяют, но ситуация нестабильная.

При этом туроператоры надеются, что Черногория сможет привлечь туристов благодаря репутации безопасного направления.

[Петар Вуйович, совладелец туристического агентства]:

«Сегодня туристы в первую очередь выбирают безопасность. Мы должны воспользоваться нынешней ситуацией на Ближнем Востоке и привлечь как можно больше туристов».

Власти также надеются привлечь больше обеспеченных путешественников благодаря открытию дорогих курортов на побережье.

