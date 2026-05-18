ВОЗ объявила ЧС международного масштаба из-за вспышки Эболы

ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения..

ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного масштаба.

Болезнь, вызванная редким штаммом бундибугио, начала распространяться в провинции Итури на северо-востоке ДРК. Один случай заболевания выявлен в Киншасе, ещё один – в Гоме в провинции Северное Киву.

По данным ВОЗ, в провинции Итури зарегистрированы восемь подтверждённых случаев заболевания, у более чем 240 человек подозревают заражение Эболой, 80 пациентов с подозрением на заболевание лихорадкой скончались. В их числе, как минимум, четверо медицинских работников.

Министр здравоохранения ДРК посетил Буниа – столицу провинции Итури. Он сообщил, что идёт подготовка медицинских центров, и около 60 пациентов уже проходят лечение. Медики отслеживают контакты, чтобы предотвратить распространение вируса.

Министр призвал людей с симптомами заболевания обращаться в больницы.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [Самуэль Роджер Камба, министр здравоохранения ДРК]:

«Это не мистическая болезнь, дайте о себе знать, чтобы о вас позаботились и чтобы мы могли предотвратить распространение болезни. И ещё очень важно то, что лечение бесплатное. Приходите и лечитесь».

В Уганде выявили два случая заболевания лихорадкой Эбола у путешественников, приехавших из ДР Конго.

Штамм бундибугио мало изучен, и от него нет зарегистрированной вакцины.

Короткая ссылка на эту страницу: