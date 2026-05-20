fb pixel
Телеканал NTD

Землетрясение в Перу разрушило кладбище

Землетрясение в Перу разрушило кладбище

Землетрясение произошло в перуанском регионе Ика. Сила толчков составила 5,9 балла. Обошлось без жертв, но повреждены..

Дата загрузки: 2026-05-21

Землетрясение в Перу разрушило кладбище

Землетрясение произошло в перуанском регионе Ика. Сила толчков составила 5,9 балла.

Обошлось без жертв, но повреждены жилые дома. Также пострадало кладбище Сараха. Там обнажились гробы, оказавшись среди обломков.

[охранник кладбища]:
«В районе квартала Сан-Бенито обрушилось около 20 ниш, и передняя часть тоже обрушилась».

Пострадавший регион посетил министр обороны Перу. Власти обещают оказать помощь всем пострадавшим.

[Амадео Хавьер Флорес, министр обороны Перу]:
«Нам очень важно знать состояние здоровья пострадавших. К счастью, нет погибших. Мы беспокоимся, чтобы пострадавшие получили своевременную помощь и чтобы те, кто пострадал в своих домах, также получили от нас поддержку и своевременную, быструю помощь».

Землетрясение также ощущалось в Лиме и других близлежащих регионах.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...