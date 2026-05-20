Землетрясение в Перу разрушило кладбище

Землетрясение произошло в перуанском регионе Ика. Сила толчков составила 5,9 балла. Обошлось без жертв, но повреждены..
Обошлось без жертв, но повреждены жилые дома. Также пострадало кладбище Сараха. Там обнажились гробы, оказавшись среди обломков.
[охранник кладбища]:
«В районе квартала Сан-Бенито обрушилось около 20 ниш, и передняя часть тоже обрушилась».
Пострадавший регион посетил министр обороны Перу. Власти обещают оказать помощь всем пострадавшим.
[Амадео Хавьер Флорес, министр обороны Перу]:
«Нам очень важно знать состояние здоровья пострадавших. К счастью, нет погибших. Мы беспокоимся, чтобы пострадавшие получили своевременную помощь и чтобы те, кто пострадал в своих домах, также получили от нас поддержку и своевременную, быструю помощь».
Землетрясение также ощущалось в Лиме и других близлежащих регионах.
