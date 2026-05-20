Дайверы извлекли тела двух итальянцев из подводной пещеры на Мальдивах

Финские водолазы извлекли из подводной пещеры тела двух итальянцев, которые входили в группу дайверов, пропавших без вести на Мальдивах.

Инцидент произошёл 14 мая. Пятеро итальянцев – четверо исследователей и инструктор по дайвингу – совершили погружение в районе атолла Вааву. Когда они не вернулись на судно, экипаж поднял тревогу.

Вскоре спасатели обнаружили тело инструктора. Оно находилось на глубине 60 метров недалеко от подводной пещеры. Потом поиски приостановили из-за неблагоприятной погоды. А 16 мая погиб военный водолаз, участвовавший в операции.

Затем к поискам присоединились финские дайверы-спасатели с опытом погружения на большие глубины и работы в опасных условиях, в том числе в глубоководных пещерах.

Представитель правительства Мальдивов сообщил, что водолазы работают в сложных условиях. Рядом с пещерой сильные течения, а внутри почти ничего не видно.

Дайверы подняли два тела на глубину в 30 метров, после этого операцию продолжили мальдивские водолазы. Останки доставили в Мале. Их ещё предстоит идентифицировать. Известно только, что это женщина и мужчина.

Теперь водолазы поднимут оставшиеся два тела. Власти Мальдивов тем временем проводят расследование.

