ООН предупреждает о риске голода на юге Сомали

Район Бурхакаба на юге Сомали оказался под угрозой голода впервые с 2022 года. Об этом говорится в докладе ООН.

В районе проживают около 200 тысяч человек. Более трети маленьких детей страдают от острого недоедания. Страна переживает последствия нескольких неудачных сезонов дождей. Ситуацию усугубляют вооружённые конфликты и рост цен на продукты.

Сегодня около шести миллионов жителей Сомали сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. При этом гуманитарная помощь покрывает лишь небольшую часть потребностей населения.

Ситуацию осложняет сокращение международного финансирования, прежде всего со стороны США.

На фоне засухи тысячи семей покидают свои дома и перебираются в лагеря для переселенцев в поисках еды и воды.

По международным критериям голод объявляют, когда не менее 20 процентов семей испытывают крайнюю нехватку еды, более 30 процентов детей страдают от острого недоедания, а от голода ежедневно умирают два человека на каждые десять тысяч жителей.

В Сомали уже фиксировали голод в 2011 году. Тогда от бедствия умерло около 250 тысяч человек. Ещё дважды – в 2017 и 22-м годах – страна находилась на грани голода.

