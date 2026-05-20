Песчаные скульптуры в средневековом стиле представили на фестивале в Дании

Дата загрузки: 2026-05-21
Храбрые рыцари, юные принцессы и мудрые короли рождаются из песка на берегу датского городка Хуннестед. Все эти творения – часть выставки песчаных скульптур.
Тема этого года посвящена Средневековью. По мнению организаторов, она даёт огромное пространство для творческих идей.
В фестивале участвуют 15 мастеров из разных стран. На работу даётся две недели. За это время каждый создаст по две композиции.
[Йорис Кивитс, скульптор из Нидерландов]:
«Каждый пробовал сделать что-то из песка на пляже или в песочнице. Поэтому люди знают, насколько ограничены возможности. И потом они видят скульптуры и думают: «А разве такое возможно?»»
Сюзанна из Нидерландов занимается скульптурой более 20 лет.
[Сюзанна Рюселер, скульптор из Нидерландов]:
«Всё постоянно меняется, поскольку мы влияем друг на друга, и каждый занимается разными проектами и работает с разными материалами. Поэтому мы привносим новые техники, способы или идеи, а затем всё это смешивается, так что искусство постоянно развивается».
Скульптуры будут украшать побережье до 18 октября. Их делают из прочного материала.
[Кристиан Варрер, организатор]:
«Это не пляжный песок, а песок из песчаного карьера. И в нём есть немного глины, а это значит, что он высыхает и становится твёрдым, как камень, и может выдерживать дождь».
Впрочем, минусовых температур эти творения уже не выдержат, поэтому в октябре их демонтируют.
Фестиваль песчаных скульптур в Хуннестеде проходит с 2012 года. Его организуют, чтобы привлечь в городок больше туристов. До октября здесь побывают 60 000 гостей, а в самом Хуннестеде живёт всего 8000 человек.
