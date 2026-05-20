Трамп говорит, что США могут снова атаковать Иран, но Тегеран хочет соглашения

Президент США Дональд Трамп сказал во вторник, что его стране, возможно, придётся снова нанести удар по Ирану и что ему оставался час до того, как отдать приказ об атаке, прежде чем её отложить.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы собирались нанести очень сильный удар. Это произошло бы прямо сейчас. Да, всё было готово. Все лодки и корабли были загружены до краёв. И мы были готовы начать».

Трамп сказал, что остановил атаку по просьбе лидеров трёх стран Персидского залива: Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. По его словам, они просили дать больше времени для переговоров, поскольку считают, что стороны близки к сделке.

До этого Иран представил свои условия для прекращения конфликта. Он потребовал снятия американских санкций и размораживания активов, а также настоял на своём праве на развитие собственной ядерной программы.

Между тем, Трамп добавил, что лидеры Ирана просят о сделке, и что новая атака со стороны США произойдёт в ближайшие дни, если соглашения не достигнут.

Кроме того, Трамп отметил, что во время его поездки в Пекин Си Цзиньпин пообещал ему не отправлять оружие или военную технику в Иран.

«Конечно, у Ирана есть небольшие способности. По нашим оценкам, его ракеты уничтожены на 82 процента. Его возможности для строительства сейчас очень малы, потому что мы ударили по его производственным зонам. То же самое и с дронами, которых практически нет. Но у него всё ещё есть небольшой потенциал».

Трамп добивается соглашения, которое вновь откроет Ормузский пролив – ключевой маршрут поставок нефти и других товаров по всему миру. Он также говорит, что одобрит только такую сделку, которая не позволит Тегерану получить ядерное оружие.

