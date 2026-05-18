Президент США покинул Китай без существенных прорывов

[Дональд Трамп, президент США]:

«Это был замечательный визит, удивительный период времени».

Так Дональд Трамп прокомментировал свою двухдневную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. При этом он покинул Китай без каких-либо существенных прорывов в торговле. Он также не получил обещаний со стороны Пекина, что тот поможет оказать давление на Иран.

В ходе встреч Си Цзиньпин заявил, что любые ненадлежащие действия США в отношении Тайваня могут привести к конфликту. Пекин считает Тайвань своей территорией и давно выступает против продажи американского оружия острову.

США, несмотря на отсутствие формальных дипломатических отношений с Тайванем, остаются его важнейшим международным спонсором и крупнейшим поставщиком оружия.

Сейчас одобрения Трампа ожидает крупная партия американского оружия Тайваню на сумму до 14 миллиардов долларов. При этом в пятницу президент США сказал, что ещё не решил, одобрит ли сделку.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Я не давал никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону. Посмотрим, что будет. <…> Я приму решение в ближайшее время. Посмотрим. Мне нужно поговорить с человеком, который сейчас, как вы знаете, управляет Тайванем».

Что касается бизнеса, Трамп упомянул сделку между Boeing и Китаем.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Заключено много отличных торговых сделок, включая поставку более 200 самолетов от Boeing с обещанием купить 750 самолетов. Это будет самый крупный заказ за всю историю».

Информации о заключённых сельскохозяйственных сделках пока нет. Также нет никаких признаков прорыва в вопросе продажи Китаю передовых ИИ-чипов Nvidia H200, несмотря на неожиданное появление среди членов американской делегации генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

