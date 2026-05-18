Наезд автомобиля на пешеходов в Модене: двое лишились ног, нападавший арестован

По меньшей мере, восемь человек были травмированы после того, как мужчина въехал на автомобиле в группу пешеходов в городе Модена на севере Италии. Четверо пострадавших в тяжёлом состоянии. Двое лишились ног, один борется за жизнь.

Водитель – 31-летний Салим Эль Кудри, родившийся в Бергамо и имеющий марокканские корни. Он попытался скрыться после того, как автомобиль врезался в витрину магазина.

Его остановили несколько пешеходов. Одного из них нападавший ранил ножом. Позже Эль Кудри арестовала полиция.

Мотивы нападавшего остаются неясными. Однако, как заявил мэр Модены, в 2022 году мужчина проходил лечение от психических расстройств.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто назвал инцидент «тревожным».

[Гвидо Крозетто, министр обороны Италии]:

«Это, вероятно, связано с индивидуальной, психологической сферой, а не с какими-либо другими мотивами. Это трагедия. Мы сочувствуем пострадавшим. Мы надеемся, что подобные инциденты никогда больше не повторятся».

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Серджо Маттарелла посетили Модену в воскресенье. Они прибыли в местную больницу и встретились с некоторыми пострадавшими, в том числе Лукой Синьорелли, который помогал остановить подозреваемого.

Синьорелли получил два ножевых ранения, но сумел обезоружить нападавшего.

Прокуратура Модены заявила, что подозреваемому выдвинули обвинения в попытке массового убийства и в нанесении телесных повреждений.

