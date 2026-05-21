Без этих насекомых не может обойтись большинство сельскохозяйственных культур. Пчёлы не только обеспечивают людей мёдом, но..

Познакомьтесь с румынской семьёй, три поколения которой производят мёд

Без этих насекомых не может обойтись большинство сельскохозяйственных культур. Пчёлы не только обеспечивают людей мёдом, но и опыляют растения.

Румынский пчеловод Сорин Гойча унаследовал пасеку от деда. Семейное дело началось в послевоенные годы с одного улья, а теперь их уже 300.

Пасека у Сорина кочевая. Он постоянно перевозит ульи к местам цветения медоносов. Сейчас обильно цветёт рапс. Пчеловоды устанавливают новые рамки в ульи, чтобы пчёлы заполнили их мёдом.

[Сорин Гойча, пчеловод]:

«Нам нужно дать пчёлам место для работы, иначе они покинут улей и направятся к первому попавшемуся дереву». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В зависимости от мест сбора нектара мёд обретает разный вкус. Особенно популярен акациевый мёд.

[Сорин Гойча, пчеловод]:

«Плохой год – это год без акациевого меда. Когда не цветёт акация, мы считаем год плохим».

Семья продаёт мёд на рынке в Брашове.

[Эмилия Гойча, владелица магазина]:

«Мы начинаем сезон с рапсового мёда. Так мы в баночке приносим весну. Этот мёд любят покупатели, которые пьют кофе. Они используют рапсовый мёд как подсластитель, поскольку он не меняет вкус и аромат напитка».

Килограммовая банка рапсового мёда стоит около семи евро, за липовый просят восемь, акациевый обойдётся в двенадцать. Все виды этого ценного продукта считаются полезными.

С 2018 года 20 мая отмечают Всемирный день пчёл. Праздник призван подчеркнуть важность этих насекомых для всего человечества.

Короткая ссылка на эту страницу: