Крупнейшие наземные животные Азии, наряженные для публики, идут парадом по улицам города в штате Керала на..

Десятки слонов вышли на улицы на религиозном празднике в Индии

Крупнейшие наземные животные Азии, наряженные для публики, идут парадом по улицам города в штате Керала на юге Индии.

Это «Гаджамела» – ежегодный фестиваль слонов. Красочное шествие сопровождают музыкальные коллективы, а также женщины с цветочными подношениями и масляными лампами. При этом вдоль улиц выстраиваются тысячи зрителей.

Индуисты почитают слонов, поскольку бог знаний, мудрости и удачи Ганеша изображается в виде человека с головой слона.

[Г. С. Нандакумар, служитель храма]:

«Этот фестиваль призван привлечь людей. Это главная идея. Гаджамела проводится с давних времён, и за ним стоят традиция и история. Глядя на это, мы до сих пор следуем этой традиции».

При этом защитники животных выражают обеспокоенность по поводу обращения со слонами в неволе и их благополучия.

Так, организация «Люди за этичное обращение с животными» в Индии проводит кампанию против использования слонов в фестивалях и шествиях. Она заявляет, что животные испытывают сильный физический и психологический стресс из-за громкой музыки, толп и многочасового пребывания в цепях.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Власти штата Керала выпустили подробные руководства по обращению со слонами в неволе во время фестивалей. Однако природозащитные организации утверждают, что эти правила регулярно нарушают.

Короткая ссылка на эту страницу: