Рекордное число альпинистов покорило Эверест за один день

Дата загрузки: 2026-05-22

Новый рекорд зафиксировали на Эвересте. 20 мая за один день высочайшую гору мира с непальской стороны покорили 274 альпиниста, включая шерпов-проводников.

В числе участников восхождения – 18-летняя Бьянка Адлер из Мельбурна. Она стала самой молодой австралийкой, покорившей Эверест.

[Бьянка Адлер, альпинистка из Австралии]:
«Я не думала, что покорю Эверест в 18 лет, но я просто добивалась прогресса в своих восхождениях. Я влюбилась в Гималаи, а потом захотела покорить Эверест и очень усердно тренировалась».

Бьянка совершала восхождение вместе с родителями. Они опытные альпинисты.

[Пол Адлер, альпинист из Австралии]:
«В прошлом году она была очень близка к цели — поднялась до 8500 метров. Но погода была плохой, и дочь не пошла дальше. Затем год тренировалась, а потом вернулась».

Предыдущий рекорд зарегистрировали 22 мая 2019 года. Тогда за один день на Эверест с непальской стороны поднялись 223 человека.

Эксперты по альпинизму часто критикуют Непал за то, что он допускает на гору большое число альпинистов. Это иногда приводит к опасным пробкам или длинным очередям в «зоне смерти» на высоте более 8000 метров над уровнем моря. Там нельзя оставаться дольше 16-20 часов из-за критически низкого атмосферного давления и разреженного воздуха.

Непал признаёт риски, связанные с заторами и неопытными альпинистами, поэтому ввёл более строгий контроль и более высокие сборы.

В этом году власти выдали почти 500 разрешений на восхождение на Эверест. Каждое стоит 15 000 долларов.

