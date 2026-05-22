Морских монстров Юрского периода привезли в Лондон

В лондонском Музее естественной истории открывается выставка под названием «Океаны Юрского периода: монстры глубин». Она посвящена крупным хищникам, которые населяли доисторические океаны около 200 миллионов лет назад.

Посетителям показывают останки ихтиозавров, плезиозавров и мозазавров. В выставку также вошли образцы древних акул, рыб и аммонитов. Рядом с ними для сравнения показывают современных морских животных.

[Кейт Уиттингтон, куратор выставки]:

«Мы знаем, что на суше господствовали динозавры, а в небе парили птерозавры. При этом в глубинах океанов обитали огромные морские рептилии. Поэтому, хотя может показаться, что в Юрский период было безопаснее окунуть палец в воду, это было не так. И эта выставка действительно показывает, что скрывалось в глубинах в то время».

В Юрский период суперконтинент Пангея начал распадаться. Появление новых морских путей и тёплых мелководных зон создало условия для быстрого распространения крупных хищников.

Существовали различные виды морских рептилий. У многих из них были ласты и гладкая кожа, что увеличивало гидродинамику.

[Марк Джонс, куратор отдела ископаемых рептилий]:

«Есть три основные группы. Ихтиозавры имели длинные обтекаемые черепа с множеством зубов и были похожи на дельфинов. Плезиозавры обычно отличались длинной шеей и четырьмя ластами, которыми они, в отличие от живущих сегодня черепах, двигали согласованно и словно летели сквозь воду. А мозазавры были гигантскими животными, родственниками ящериц, с огромными челюстями и длинными хвостами, которые помогали быстро нападать на добычу».

Создатели проекта говорят, что выставка должна не только познакомить посетителей с древними морскими гигантами, но и напомнить о важности современных морских хищников для экосистем планеты.

