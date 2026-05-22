В Гондурасе в результате двух вооружённых нападений погибли не менее 16 человек

Не менее 16 человек погибли в результате двух вооружённых нападений в Гондурасе. Один инцидент произошёл на ранчо в Трухильо. Неизвестные открыли огонь по работавшим там людям и убили минимум десять человек.

Министр безопасности Гондураса говорит, что точное число жертв не установлено, поскольку тела кто-то вывез до прибытия полиции.

[Герсон Веласкес, министр безопасности Гондураса]:

«Вероятно, тела вывезли коллеги убитых из того же района или члены банд, совершившие это преступление. Сейчас у нас нет официальной информации, даже о том, сколько погибло людей, но, судя по видеозаписи, мы предполагаем, что их больше десяти».

Полиция пока никого не арестовала в связи с произошедшим. Власти полагают, что на этой территории давно действует преступная организация, которая занимается наркоторговлей и кражей фруктов, а также захватывает плантации пальмового масла.

Второе нападение произошло в районе Коринто недалеко от границы с Гватемалой. Там в столкновении с преступниками погибли шесть полицейских.

[Герсон Веласкес, министр безопасности Гондураса]:

«В районе Коринто была проведена операция после того, как преступная структура укрыла местного лидера картеля от полиции, не позволив ей поддержать правоохранитей, участвовавших в операции».

Власти направят больше военных и полицейских в районы, где произошли преступления. Также будут сформированы группы, которые проведут расследование.

