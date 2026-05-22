fb pixel
Телеканал NTD

В Гондурасе в результате двух вооружённых нападений погибли не менее 16 человек

В Гондурасе в результате двух вооружённых нападений погибли не менее 16 человек

Не менее 16 человек погибли в результате двух вооружённых нападений в Гондурасе. Один инцидент произошёл на..

Дата загрузки: 2026-05-22

В Гондурасе в результате двух вооружённых нападений погибли не менее 16 человек

Не менее 16 человек погибли в результате двух вооружённых нападений в Гондурасе. Один инцидент произошёл на ранчо в Трухильо. Неизвестные открыли огонь по работавшим там людям и убили минимум десять человек.

Министр безопасности Гондураса говорит, что точное число жертв не установлено, поскольку тела кто-то вывез до прибытия полиции.

[Герсон Веласкес, министр безопасности Гондураса]:
«Вероятно, тела вывезли коллеги убитых из того же района или члены банд, совершившие это преступление. Сейчас у нас нет официальной информации, даже о том, сколько погибло людей, но, судя по видеозаписи, мы предполагаем, что их больше десяти».

Полиция пока никого не арестовала в связи с произошедшим. Власти полагают, что на этой территории давно действует преступная организация, которая занимается наркоторговлей и кражей фруктов, а также захватывает плантации пальмового масла.

Второе нападение произошло в районе Коринто недалеко от границы с Гватемалой. Там в столкновении с преступниками погибли шесть полицейских.

[Герсон Веласкес, министр безопасности Гондураса]:

«В районе Коринто была проведена операция после того, как преступная структура укрыла местного лидера картеля от полиции, не позволив ей поддержать правоохранитей, участвовавших в операции».

Власти направят больше военных и полицейских в районы, где произошли преступления. Также будут сформированы группы, которые проведут расследование.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...