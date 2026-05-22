450 000 евро выручили за часть лестницы Эйфелевой башни на торгах в Париже

Фрагмент винтовой лестницы Эйфелевой башни ушёл с молотка за 450 000 евро. Это в три раза больше верхней границы оценочной стоимости. Аукцион прошёл в Париже.

Покупатель стал владельцем части лестницы из 14 ступеней. Её высота – 2,7 метра, вес – 1,4 тонны. Возраст датируется 1889 годом.

Более 40 лет назад управляющая компания Эйфелевой башни заменила 160 метров лестницы лифтами. Убранную конструкцию разрезали на секции, которые потом продали.

В 2008 году один фрагмент был куплен частным покупателем за рекордные 550 000 евро. Другие части лестницы высотой от 2,7 до 9 метров хранятся в престижных местах по всему миру.

Знаменитые ступени можно увидеть рядом со Статуей Свободы в Нью-Йорке, в садах фонда Йоси в Яманаси, а также в частных коллекциях.

По мнению аукционистов, Олимпийские игры 2024 года в Париже повысили привлекательность ступеней Эйфелевой башни для коллекционеров.

