В Португалии задержали француженку, бросившую своих детей

Национальная гвардия Португалии задержала француженку, подозреваемую в том, что она бросила двух своих маленьких детей. Ранее на этой неделе их нашли блуждающими вдоль дороги в муниципалитете Алкасер-ду-Сал.

Мальчиков возрастом четыре и пять лет заметили местные жители.

[Александр Квинтас, обнаруживший детей]:

«В зеркало заднего вида я увидел, что они идут ко мне ​​и плачут, очень расстроенные. Я немного постоял, оценивая ситуацию. Затем я решил сдать назад и подъехал к ним. Я спросил: «Что случилось?» Старший сказал, что они заблудились в лесу, и что их отец и мать ушли, не взяв их с собой. <…> Когда я увидел, как были упакованы их рюкзаки, я понял, что их бросили. В каждом рюкзаке была сменная одежда, пачка печенья, два фрукта и бутылка воды».

До выяснения обстоятельств местный житель Александр забрал детей к себе домой.

[Александр Квинтас, обнаруживший детей]:

«Я пытался помочь им почувствовать себя как можно спокойнее. Они играли с игрушками моих детей, мы ели мороженое и шоколад. Мы пекли хлеб, они играли с мукой. После этого они уже чувствовали себя комфортнее, начали раскрываться».

[мать обнаружившего детей]:

«Они ели, пили и играли с моим четырёхлетним внуком. Пятилетний мальчик был очень умным и всё рассказывал. Он сказал, что он из Парижа, что его дом находится в Париже».

Ранее французские власти обратились к общественности с просьбой помочь в поисках женщины и детей после того, как их родной отец заявил об их пропаже из дома в городе Кольмар на востоке Франции.

Женщину зовут Марин Руссо. Ей 41 год. Её задержали вместе с 55-летним партнёром, который приходится детям отчимом. В настоящее время они под следствием. Им вменяют домашнее насилие и оставление детей без присмотра.

