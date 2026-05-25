Строящийся отель рухнул на рабочих на Филиппинах

Дата загрузки: 2026-05-25

На Филиппинах в городе Анхелес к северу от столицы Манилы обрушилось строящееся здание. Под завалами оказались рабочие. Извлекли тела уже троих погибших. При этом жертв может быть гораздо больше – пропавшими без вести числятся 17 человек.

На месте обрушения продолжаются поисково-спасательные работы.

Сюда же приехали родственники оказавшихся под завалами строителей.

[Леа Касилао, жена строителя]:
«Когда я приехала, с ним уже невозможно было связаться. Мне сказали, что здание, на котором работал мой муж, обрушилось. <…> Они провели там более 24 часов без еды и воды. Я больше не надеюсь, что они выживут, но надеюсь, что спасательные работы будут продвигаться быстрее».

[Ноби Батар, жена строителя]:
«Мэнни, если тебя нет среди погибших, пожалуйста, покажись. Мы здесь, и мы не знаем, жив ли ты. Нам очень тяжело; мы не знаем, что делать».

При этом официальные лица говорят, что под завалами ещё могут оставаться живые люди. Это выявило тепловизионное сканирование.

Что стало причиной обрушения – неизвестно. Ведётся следствие. Строящееся здание было утверждено как девятиэтажный кондо-отель. При этом известно, что на 10-м этаже строили бассейн.

