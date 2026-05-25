В саудовской пустыне наполнилось водой сезонное озеро

Дата загрузки: 2026-05-25
Сезонное озеро оживило ландшафт пустыни в Саудовской Аравии. Оно наполнилось водой после сезона дождей. В этот раз ливни запоздали, но зато были сильными.
Солёное озеро Аль-Аушазия расположено рядом с городом Унайза. Оно наполняется водой почти каждый год, но размеры его всегда разные. Сейчас длина озера достигает десяти километров, ширина – трёх километров, а глубина местами доходит до двух с половиной метров.
Озеро окаймлено песчаными дюнами, скалистыми образованиями и растительностью. А вдоль озера тянется асфальтированная дорога длиной 2,5 километра.
[Абдулла ас-Мисснад, климатолог]:
«Некоторые удивляются, увидев кустарники и деревья вокруг озера. Но ботаники здесь зарегистрировали 98 видов растений, включая 12 редких».
Летом вода будет постепенно испаряться, пока не останется только слой белой соли. Аль-Аушазия издавна ассоциируется с добычей этого ценного продукта. Раньше местная соль продавалась по всей Саудовской Аравии. Некоторые ремесленники из района Эль-Касим до сих пор добывают здесь соль традиционными методами.
