Власти Боливии направили 2500 полицейских и 1000 военных на расчистку баррикад на автомагистралях. Это необходимо для..

Власти Боливии смогли частично освободить дороги от баррикад и провезти гумпомощь в Ла-Пас и Эль-Альто

Власти Боливии направили 2500 полицейских и 1000 военных на расчистку баррикад на автомагистралях. Это необходимо для того, чтобы создать гуманитарный коридор для помощи людям.

Страну уже более трёх недель сотрясают жестокие беспорядки. Протестующие блокируют дороги, ведущие в Эль-Альто и Ла-Пас. В городах не хватает продуктов питания, медикаментов и топлива. По официальным данным, блокировка дорог причинила ущерб в размере более 600 миллионов долларов.

В Ла-Пасе продукты продают в ограниченном количестве. К тому же они подорожали. Кроме того, на автозаправочных станциях вырастают огромные очереди.

Правительство организовало доставку товаров первой необходимости. После того как колонна машин с гуманитарной помощью проехала, протестующие восстановили баррикады. Кроме того, они сожгли здание таможни в Ачике-Аррибе.

Полицейские пытаются остановить нарушителей порядка слезоточивым газом. Те в ответ забрасывают их камнями и другими предметами, а также взрывают динамитные шашки. Власти заявляют, что правоохранители не применяют боевого оружия, чтобы избежать жертв.

Протесты обрели особенно жестокий характер, когда к ним присоединились шахтёры. Сначала они требовали пересмотра контрактов, расширения доступа к взрывным веществам и изменения правил в горнодобывающей отрасли. Затем стали выступать против президента-правоцентриста Родриго Паса.

Он пришёл к власти всего полгода назад, приняв управления страной, которая переживает тяжелейший экономический кризис. Пас уже делает первые шаги для его преодоления.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Правительство Боливии винит в подстрекательстве к протестам бывшего левого президента Эво Моралеса. Тот придерживался подобной тактики и во время президентства предыдущего боливийского лидера Луиса Арсе.

Короткая ссылка на эту страницу: