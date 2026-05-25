Власти Боливии смогли частично освободить дороги от баррикад и провезти гумпомощь в Ла-Пас и Эль-Альто

Дата загрузки: 2026-05-25

Власти Боливии направили 2500 полицейских и 1000 военных на расчистку баррикад на автомагистралях. Это необходимо для того, чтобы создать гуманитарный коридор для помощи людям.

Страну уже более трёх недель сотрясают жестокие беспорядки. Протестующие блокируют дороги, ведущие в Эль-Альто и Ла-Пас. В городах не хватает продуктов питания, медикаментов и топлива. По официальным данным, блокировка дорог причинила ущерб в размере более 600 миллионов долларов.

В Ла-Пасе продукты продают в ограниченном количестве. К тому же они подорожали. Кроме того, на автозаправочных станциях вырастают огромные очереди.

Правительство организовало доставку товаров первой необходимости. После того как колонна машин с гуманитарной помощью проехала, протестующие восстановили баррикады. Кроме того, они сожгли здание таможни в Ачике-Аррибе.

Полицейские пытаются остановить нарушителей порядка слезоточивым газом. Те в ответ забрасывают их камнями и другими предметами, а также взрывают динамитные шашки. Власти заявляют, что правоохранители не применяют боевого оружия, чтобы избежать жертв.

Протесты обрели особенно жестокий характер, когда к ним присоединились шахтёры. Сначала они требовали пересмотра контрактов, расширения доступа к взрывным веществам и изменения правил в горнодобывающей отрасли. Затем стали выступать против президента-правоцентриста Родриго Паса.

Он пришёл к власти всего полгода назад, приняв управления страной, которая переживает тяжелейший экономический кризис. Пас уже делает первые шаги для его преодоления.

Правительство Боливии винит в подстрекательстве к протестам бывшего левого президента Эво Моралеса. Тот придерживался подобной тактики и во время президентства предыдущего боливийского лидера Луиса Арсе.

