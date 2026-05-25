В Косово начали кампанию по стерилизации бездомных собак

В одном из районов Косово начали двухнедельную программу по отлову, стерилизации и вакцинации бездомных собак. Проект..

В одном из районов Косово начали двухнедельную программу по отлову, стерилизации и вакцинации бездомных собак. Проект запустила международная организация по защите животных «Четыре лапы» совместно с местными властями.

Кампания проходит в районе города Подуево на северо-востоке страны. Там фиксируют одну из самых высоких концентраций бездомных животных: около 42 собак на тысячу жителей.

Собаки ищут пищу на свалках и мусорных полигонах, а также бегают по улицам ближайших городов и деревень. По оценкам специалистов, средний уровень стерилизации в стране составляет около 11%. Эксперты считают, что на решение проблемы могут уйти годы.

[Йозеф Пфабиган, директор Four Paws International]:

«Честно говоря, это ужасно. Они живут здесь, среди мусора. Как видите, это кошмар и для животных, и для людей. Думаю, людям это не нравится. Они хотят, чтобы за животными хорошо ухаживали и хорошо с ними обращались».

Ранее власти некоторых районов пытались сокращать численность собак путём их уничтожения. Но такие кампании прекратили после критики со стороны природозащитников.

[Лучиана Д’Абрамо, представительница Four Paws International]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Популяция собак здесь очень плотная, и попыток решить проблему было много. Однако небольшие разрозненные действия никогда её не решат. Убийство собак – не выход. Мы отлавливаем животных, стерилизуем, вакцинируем и возвращаем их обратно, и рады вносить свой вклад».

Местные власти считают, что ситуацию удастся постепенно взять под контроль в ближайшие несколько лет.

Короткая ссылка на эту страницу: