НАСА готовится отправить людей обратно к Луне

Уже 1 апреля стартует миссия НАСА «Артемида II». Это будет первый пилотируемый полёт к Луне более чем за полвека.

Четыре астронавта облетят вокруг Луны на расстоянии более 390 тысяч километров от Земли. После старта экипаж проведёт около 24 часов на высокой околоземной орбите, тестируя системы и отрабатывая манёвры. Затем он запустит основной двигатель «Ориона», чтобы начать путешествие к Луне.

В отличие от миссий «Аполлон», в этот раз ракета будет следовать по траектории, сформированной гравитацией. Это потребует минимального количества топлива и обеспечит естественное возвращение космического корабля на Землю.

В ходе миссии астронавты преодолеют примерно 8000 километров за обратную сторону Луны. Тем самым они побьют рекорд, установленный «Аполлоном-13» в 1970 году.

В состав экипажа входят астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

До этого в рамках программы «Аполлон» с 1968 по 72-й год НАСА осуществило девять пилотируемых миссий на Луну. 12 астронавтов побывали на поверхности спутника, проводя научные эксперименты.

Среди них был Чарли Дьюк. В 1972 году он стал одним из самых молодых астронавтов, ступивших на Луну. Ему было 36.

[Чарли Дьюк, бывший астронавт]:

«Я полностью за это, я их поддерживаю и болею за них. Это будет захватывающий полёт. Они отправятся на 8000 километров за пределы Луны и, оглядываясь назад, увидят всю обратную сторону Луны».

Ожидается, что вся миссия продлится чуть менее десяти дней и завершится приводнением в Тихом океане с помощью парашютов.

