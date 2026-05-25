Танцы и барабаны: камбоджийцы просят дождя у духов перед посадкой риса

Дата загрузки: 2026-05-25
Помолиться о дожде, мире и процветании вышли сотни сельских жителей в Камбодже. Здесь, недалеко от Пномпеня, этот старинный ритуал проводят ежегодно перед сезоном посадки риса. Это влаголюбивое растение особенно нуждается в дождях.
Участники праздника разукрашивают лица, надевают маски животных и отбивают ритмы на кхмерских барабанах. Процессия направляется к храму божества.
[участник праздника]:
«Я каждый год участвую в этом обряде, чтобы помолиться духу Та Прингу Каеку и попросить дождей. Они помогут нам, фермерам, вырастить и собрать больше риса».
[участница праздника]:
«Я желаю, чтобы Бог благословил нас, подарив удачу и процветание всем жителям деревни. Хочу, чтобы все стали здоровыми».
К статуе божества люди приносят благовония, фрукты и напитки.
[участник праздника]:
«Мы проводим эту церемонию, чтобы принести пищу духу Та Прингу Каеку. Просим удачи и процветания для деревни, а также дождей, чтобы фермеры успешно возделывали землю».
Старинный сельский обряд уже становится редкостью в Камбодже, но в этой деревне не забывают традиции.
[участник праздника]:
«Жители деревни раскрашивают лица и наряжаются по-разному, в том числе в маски диких животных. Это выглядит замечательно. Праздник мне очень нравится. Я здесь впервые».
Более 60% жителей Камбоджи живут в сельской местности. Так что страна в значительной степени зависит от сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства.
